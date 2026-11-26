Аутор:АТВ редакција
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Жена стара 67 година страдала је у пожару који је током ноћи захватио породичну кућу у селу Бунушки Чифлук код Лесковца, потврђено је у Полицијској управи Лесковац.
Трагедија је полицији пријављена јутрос око шест сати.
Према наводима мјештана, жена се највјероватније угушила од дима. Она није живјела сама, већ је у кући боравила са дијелом породице.
Република Српска
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Како наводе мјештани, у пожару је изгорјела половина породичне куће.
Околности под којима је дошло до избијања пожара за сада нису познате, преноси Блиц.
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