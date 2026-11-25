Аутор:АТВ редакција
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У Средњој школи "Кнез Александар Карађорђевић" у Крагујевцу јутрос је избио пожар на разводном орману, који је, у међувремену, угашен, а ученици и наставници су, из предострожности, пуштени кућама.
У тренутку избијања пожара ученици су били на великом одмору.
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"Након интервенције, из предострожности и због безбедности ученика, одлучено је да се настава прекине, а деца су упућена кућама", изјавио је директор школе Синиша Којић, преноси РТС.
Инспекцијске екипе обављају увиђај и утврђују околности које су довеле до пожара.
Малољетни ученик Прве техничке школе у Крагујевцу јуче је, пуцајући из очевог оружја ранио двије особе, које су ван животне опасности, преноси Срна.
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Полиција је привела нападача, а потом и његовог оца због нелегалног посједовања оружја.
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