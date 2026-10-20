Једна особа погинула, друга задобила тешке повреде у саобраћајној несрећи

Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна несрећа догодила се на Обреновачком путу код Остружнице. Једна особа је погинула, друга тешко повријеђена, а у судару су учествовала два аутомобила и теретно возило.
Према информацијама Танјуга, несрећа се догодила око 8.40 часова, када су се сударила два путничка и једно теретно возило.
Возач једног путничког аутомобила погинуо је на лицу мјеста, док је возач другог аутомобила са повредама превезен у Ургентни центар.
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Како је објављено на Инстаграм страници "мој_бео_град_", због тешке саобраћајне несреће саобраћај на овој дионици пута био је обустављен.
Полиција је обавила увиђај, а тачне околности под којима је дошло до несреће биће утврђене истрагом.
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