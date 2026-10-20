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Једна особа погинула, друга задобила тешке повреде у саобраћајној несрећи

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20.10.2026 16:53

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Тешка саобраћајна несрећа догодила се на Обреновачком путу код Остружнице. Једна особа је погинула, друга тешко повријеђена, а у судару су учествовала два аутомобила и теретно возило.

Према информацијама Танјуга, несрећа се догодила око 8.40 часова, када су се сударила два путничка и једно теретно возило.

Возач једног путничког аутомобила погинуо је на лицу мјеста, док је возач другог аутомобила са повредама превезен у Ургентни центар.

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Како је објављено на Инстаграм страници "мој_бео_град_", због тешке саобраћајне несреће саобраћај на овој дионици пута био је обустављен.

Полиција је обавила увиђај, а тачне околности под којима је дошло до несреће биће утврђене истрагом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Србија

Саобраћајна несрећа

погинула особа

увиђај

Полиција

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