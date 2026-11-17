Аутор:АТВ редакција
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Јово Бакић је шеф посланичке групе Студентске листе, а Александар Вучић групе "Србија побјеђује" у Народној скупштини Србије.
За замјеника Бакића изабран је Александар Штимац.
За предсједника Скупштине стигла су два приједлога. Студентска листа предложила је Александра Чупића, а посланичка група Србија побјеђује предложила је Стојана Раденовића.
Балинт Пастор је затражио да се промени Пословник и да мањинске странке могу имати клуб од три посланика.
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