Аутор:АТВ редакција
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Посланици Скупштине Србије изабрали су Александра Чупића, којег је предложила „Студентска листа“, за предсједника парламента. Од 239 присутних посланика, за Чупића је гласало њих 140. Након бурне расправе, нешто прије поноћи, изабрани су и потпредсједници из редова „Студентске листе“.
За шест потпредсједника Народне скупштине Србије јавним гласањем и већином гласова изабрани су кандидати „Студентске листе“ – Јелена Петровић (136 гласова), Лидија Димитријевић (136), Марија Бјелобрк (136), Сара Валентић (136), Тибор Лазар (136) и Адем Маврић (137).
Мирјана Радаковић, из редова „Студентске листе“, именована је за генералног секретара Народне скупштине гласовима 138 посланика, колико их је у том тренутку било присутно.
Јучерашњу сједницу обиљежиле су бурне расправе, тешке оптужбе и оштар вербални сукоб који је избио у послијеподневним часовима, када је изречена опомена Александру Вучићу, шефу посланичке групе „Србија побјеђује“. Услиједила је бурна расправа народних посланика, а Ана Брнабић пришла је новом предсједнику парламента и протестовала због такве одлуке.
Александар Чупић изрекао је укупно осам опомена. Опомене су добили Самир Тандир (двије опомене), Милош Стојковић (двије опомене), Александар Вучић, Ана Брнабић и Миленко Јованов из Српске напредне странке, као и Јово Бакић из „Студентске листе“.
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