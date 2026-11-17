Аутор:АТВ редакција
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Авион војске Србије МиГ 29 пао је изнад Старе Пазове. Према информацијама медија, погинуо је пилот. За сада нема информација о узроку несреће. МиГ 29 један је од главних борбених авиона Ратног ваздухопловства Војске Србије, намијењен првенствено за заштиту ваздушног простора, пресретање непознатих летјелица и борбу против непријатељских авиона. Ријеч је о ловачком авиону совјетске производње који може да достигне брзину од око 2.400 километара на час и лети на висини до 18.000 метара.
Овај двомоторни борбени авион развијен је у Совјетском Савезу током седамдесетих година прошлог вијека, као одговор на америчке ловце Ф-15 и Ф-16. Први прототип полетио је 1977. године, а у оперативну употребу совјетског ваздухопловства ушао је 1983. године.
МиГ-29 у наоружање тадашње Југословенске народне армије почео је да пристиже 1987. године. У војној документацији познат је и под ознаком Л-18, док му је НАТО додијелио назив „фалкрум“ (Fulcrum).
Оно што овај авион издваја јесу два снажна млазна мотора, велика покретљивост и могућност извођења сложених маневара при великим брзинама.
Према подацима Министарства одбране Србије, максимална брзина МиГ-а 29 износи око 2,3 маха, што је више него двоструко од брзине звука.
Авион је опремљен радаром који омогућава откривање ваздушних циљева на великим удаљеностима, као и системима за електронско извиђање и ометање непријатељских радара.
Наоружање МиГ-а 29 обухвата вођене ракете ваздух–ваздух кратког и средњег домета, али и различите врсте ракета и бомби за нападе на циљеве на земљи.
На шест подвјесних тачака може да понесе до три тоне убојних средстава. Посједује и аутоматски топ калибра 30 милиметара са 150 граната.
Војска Србије користи модернизоване верзије ових авиона, којима су унапријеђени радарски системи, електронска опрема и могућности употребе прецизног наоружања.
Посебну пажњу изазвала је информација из марта 2026. године, када је потврђено да су српски МиГ-ови 29 прилагођени за ношење кинеских суперсоничних ракета ваздух–земља ЦМ-400АКГ (CM-400AKG).
Ријеч је о ракетама чији декларисани домет достиже 400 километара, што представља значајно проширење могућности ових авиона за дејства по удаљеним циљевима на земљи.
Србија је своју флоту МиГ-ова 29 претходних година проширила захваљујући војнотехничкој сарадњи са Русијом и Бјелорусијом. Из Русије је 2017. године добила шест авиона, док су још четири авиона из Бјелорусије, након ремонта и модернизације, примљена у Србији 2021. године.
МиГ-ови 29 налазе се у саставу 101. ловачке авијацијске ескадриле „Витезови“, која припада 204. ваздухопловној бригади, стационираној на војном аеродрому у Батајници.
Њихов основни задатак је контрола и заштита ваздушног простора Србије. То подразумијева пресретање, идентификацију и праћење других летјелица, али и реаговање у случају нарушавања ваздушног простора.
Иако је ријеч о авиону чија конструкција потиче из времена Хладног рата, модернизацијом су његове борбене могућности значајно проширене.
Србија је у међувремену уговорила набавку 12 нових француских борбених авиона „рафал“ (Dassault Rafale), а према најавама из септембра 2026. године, испорука првог очекује се у јануару 2028. године.
До увођења нових авиона у употребу, МиГ-29 остаје један од кључних авиона којима Војска Србије обезбјеђује заштиту свог ваздушног простора.
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