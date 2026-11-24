Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тачно у 8.00 часова, док је трајао први час, седамнаестогодишњи ученик четвртог разреда ушао је у школу са малокалибарском пушком свог оца и повукао обарач.
Двије раднице техничког особља – жене које сваког јутра прве откључавају врата школе и брину о дјеци – завршиле су у болници. Једну је погодио метак, а другу крхотине стакла које се распрсло од силине хица. Само пуком срећом и чињеницом да су ђаци и професори у том тренутку били иза затворених врата учионица избјегнут је масакр.
Србија
Два сата прије пуцњаве тинејџер из Крагујевца објавио слику са пушком
Док полицијске траке опасују кварт око Прве техничке школе, инспектори стежу обруч око кључног питања: како је малокалибарска пушка завршила у рукама тинејџера?
Закон је јасан – пушка мора бити под кључем, у тешком металном сефу, одвојена од муниције, као у трезору. У пракси је очигледно негдје дошло до пропуста. Истрага сада претреса породичну кућу осумњиченог матуранта и тражи одговоре на три питања која воде директно ка оптуженичкој клупи за оца:
Да ли је у питању легално оружје које је немарно држано, надохват руке, или је отац у кући крио нелегалну пушку?
Како је седамнаестогодишњак знао гдје се налази оружје, гдје је муниција и како је дошао до кључа или шифре?
Колико је дуго пушка била ван надзора прије него што је изнесена на улицу?
Ако се потврди да оружје није било закључано у складу са строгим прописима, оцу пријети вишегодишња робија због тешког дјела против опште сигурности – јер у оваквим ситуацијама метак не испаљује само онај ко повуче обарач већ и онај ко му је оружје оставио на столу.
Србија
Огласио се директор школе након пуцњаве: ''Ученик није био раније проблематичан''
Још један детаљ леди крв у жилама. Малокалибарска пушка није пиштољ који се може гурнути у џеп дуксерице или сакрити у школској перници. Ријеч је о дугој цијеви. Истражитељи сада прегледају снимке са свих надзорних камера од куће осумњиченог до улаза у Прву техничку школу како би реконструисали његову путању. Како је могуће да младић са пушком у рукама или торби пређе пут до школе, уђе у хол и запуца, а да га нико успут не заустави?
Највећу језу ипак изазива профил нападача. Директор Немања Јоксимовић потврдио је оно што се у оваквим трагедијама најчешће чује – да матурант никада раније није био проблематичан. Није било пријава, није било инцидената, није било најаве олује.
Србија
Формиран Кризни штаб због пуцњаве у школи: Огласило се Министарство
Шта је натјерало узорног седамнаестогодишњака да рано ујутро узме очеву пушку, дође у школу и запуца у холу гдје су се затекле само спремачице – питање је на које ће одговоре морати да дају тужилац за малољетнике и тимови вјештака. Крагујевац је данас стао, а одговорност се више не тражи само у школском холу већ и у кућама у којима оружје чека свог сљедећег корисника.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 ч0
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму