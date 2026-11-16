Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Конститутивна сједница Скупштине Србије одржава се у уторак, а у јавности се помињу два имена са Студентске листе као потенцијални кандидати за предсједника парламента.
Ријеч је о Катарини Шћепановић и Александру Чупићу, док су из СНС поручили да ће кандидовати Стојана Раденовића за ту функцију.
Србија
Ко је Сара Валентик, најмлађи посланик са Студентске листе
Већ је сада познато да ће конститутивном сједницом предсједавати Раденовић, пошто је најстарији од свих посланика у новом сазиву скупштине. У том послу ће му помагати четворо најмлађих посланика са четири листе које су освојиле највише мандата.
Ко ће бити нови предсједник парламента требало би већ да се зна на сутрашњој сједници, а ако се има у виду да Студентска листа са укупно 140 посланика има апсолутну већину, најреалније је да та листа да новог предсједника скупштине.
Занимљиво да ће нови предсједник парламента уједно бити и нови в.д. предсједника Србије умјесто Ане Брнабић, која је била на тој позицији након оставке Александра Вучића.
Када је ријеч о кандидату Студентске листе за предсједника Народне скупштине Републике Србије, у јавности се најчешће помињу Катарина Шћепановић и Александар Чупић.
Катарина Шћепановић је професор енглеског језика и књижевности са дугогодишњим искуством у образовању, превођењу и менторском раду, стоји на званичном сајту Студентске листе.
Свијет
Није само ''Ој Косово, Косово'': У Бриселу се свирало и ужичко коло и ''Ајде, Јано''
"Дипломирала је англистику на Филолошком факултету у Београду, а мастерски рад из савремене америчке књижевности одбранила је 2010. године. Од 2002. године ради у Филолошкој гимназији, гдје се бави наставом, умјетничко-педагошким радом и менторством младих. Од 2015. године је менторка и испитивачица за практични дио испита из Методике наставе енглеског језика на Филолошком факултету. Ауторка је и преводитељка више стручних и уметничких издања. Катарина је подноситељка народне иницијативе 'Право на штрајк' и потпредсједница Форума београдских гимназија и Форума школа Србије", наводи се на сајту Студентске листе.
Иначе, Шћепановић је била међу 14 потписника који су у септембру основали Групу грађана "Студентска листа - Студенти побеђују" пред ванредне парламентарне изборе 25. октобра.
"Била сам почаствована позивом и пресудило је да прихватим позив то што ме мој матични Филолошки факултет позвао. То ми је била велика част. Осјећала сам и неку дужност према студентима Филолошког факултета", поручила је Шћепановић тада.
Србија
Главни уредник РТС-а добио позив да се јави у полицију
Како је рекла, вјерује да су студенти "препознали њено ангажовање у борби просвјетних радника" на синдикалној сцени.
"Са својим колегама из других синдиката покренула сам иницијативу "Право на штрајк" да се промијени Закон о штрајку, јер се то некако наметнуло у обустави као нешто што нам је потребно. То су те двије ствари које су мене учиниле видљивом и онда је тај позив некако природно услиједио. Мени је ово некако и природан наставак те моје борбе", казала је Шћепановић.
Када је ријеч о Александру Чупићу, он је доцент на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, на Катедри за поштански саобраћај и мреже.
"Рођен је и одрастао у Прокупљу, дипломирао је, магистрирао и докторирао на Саобраћајном факултету. Бави се вишекритеријумским одлучивањем, примјеном метахеуристичких метода и оптимизацијом у поштанском саобраћају и логистици. Аутор је и коаутор више научних радова, члан организационог одбора симпозијума ПосТел и учесник на више међународних конференција", стоји на званичном сајту Студентске листе.
Република Српска
Минић: Увјерен сам да ће Жељка Цвијановић наставити да заступа интересе Српске и њених грађана
Даље се наводи да је Чупић потписник иницијативе "Универзитетска подршка", а у студентској борби учествовао је и "тако што је у свом пластенику у Сопоту угостио студенте који су пјешачили до Крагујевца након чега им се и сам придружио у свим великим шетњама".
"Од 2017. године успјешно се бави органском производњом воћа и поврћа", пише на сајту Студентске листе.
Чупић је у јавности постао и познат по томе што је на студентским предизборним скуповима пјевао са бине "Хајде граде, сви уз наше младе", незваничну химну Студентске листе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму