Аутор:АТВ редакција
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Име Радомира Саичића посљедњих дана налази се у центру пажње јавности након што је објављено да би управо овај универзитетски професор и академик могао да буде кандидат Студентске листе на предстојећим предсједничким изборима у Србији. Док се о његовој научној каријери, друштвеном ангажману и политичким ставовима све више говори, интересовање јавности природно се проширило и на његов приватни живот, који је до сада углавном остајао ван медијског фокуса.
Саичић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду и редовни члан Српске академије наука и уметности, иза себе има занимљиву животну биографију, а један од ријетких јавно доступних детаља из његовог приватног живота односи се на два брака.
Према подацима које је објавио дневни лист Данас, Саичић се први пут оженио веома млад, са свега 22 године, још прије него што је завршио факултет. Међутим, тај брак није потрајао заувијек. Након шест година заједничког живота, супружници су се развели, а о разлозима њиховог растанка није јавно говорио.
Други пут је судбоносно „да“ изговорио након повратка са ратишта. Према истом биографском наводу, тај брак траје и данас. Ипак, идентитет његове друге супруге, као ни детаљи њиховог упознавања и заједничког живота, нису познати широј јавности.
За разлику од бројних јавних личности чији су породични односи често предмет медијских интересовања, Саичић је приватни живот успио да задржи далеко од рефлектора. Његова супруга није препознатљива јавности, а заједнички живот нису представљали кроз интервјуе и медијске наступе.
Док су детаљи његовог приватног живота остали углавном непознати, професионална биографија Радомира Саичића прилично је добро документована.
Дипломирао је хемију 1983. године на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду, магистрирао 1987, а докторирао 1992. године. Професионално усавршавање наставио је у Француској, гдје је током 1995. и 1996. године боравио на постдокторским студијама у оквиру Националног центра за научна истраживања.
Редовни професор Хемијског факултета постао је 2002. године, док је за дописног члана САНУ изабран 2012, а за редовног члана 2018. године.
Његов научни рад везан је за органску хемију, органску синтезу и медицинску хемију, а током каријере добио је више признања, међу којима су Медаља Српског хемијског друштва и Награда града Београда за најбоље научно остварење.
Србија
Ко ће бити кандидат Студентске листе за предсједника Србије?
У јавности је постао знатно препознатљивији током студентских протеста, када се отворено укључио у друштвена дешавања и критиковао поједине потезе власти. У јуну 2025. године потписао је и петицију чланова САНУ којом је затражена оставка предсједника Србије.
Његово име нашло се на парламентарној листи „Студенти побеђују“, на којој је заузео 91. мјесто, а након избора постао је народни посланик.
Према писању Недељника од 26. новембра 2026. године, Саичић је добио подршку студентских пленума и посланика за кандидатуру на председничким изборима, уз најаву званичног представљања.
Иако се његов живот сада посматра и кроз призму могуће предсједничке кандидатуре, чини се да је Саичић током читаве каријере правио јасну разлику између професионалног и приватног живота.
О његовим научним достигнућима, академским функцијама и друштвеним ставовима постоје бројни записи, али су супруге и породични односи остали ван јавног простора.
Познато је да иза себе има два брака, да се први пут оженио са 22 године и да је након шест година услиједио развод, док је други брак склопио по повратку са ратишта и, према доступним информацијама, у њему је и данас.
Њихова имена, међутим, нису потврђена у поузданим јавним изворима, као ни детаљи о евентуалној дјеци.
Управо зато, док се о Радомиру Саичићу све више говори као о човјеку који би могао да добије једну од најважнијих политичких улога у земљи, његов приватни живот и даље остаје део биографије о којем јавност зна веома мало.
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