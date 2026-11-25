Аутор:АТВ редакција
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Предсједнички избори се ближе, а са њима и спекулације ко ће бити кандидат које листе.
Док се са једне стране о неким рјешењима нагађа, неке странке се премишљају, а трећи најављују своје кандидатуре.
Предсједник Скупштине Србије Александар Чупић рекао је прије неколико дана да ће предсједнички избори бити расписани у законом предвиђеном року.
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"Они су требали да буду расписани још раније. То је претходни вршилац дужности, односно госпођа Ана Брнабић, могла већ да уради. Тако да ја сад и немам нешто много опција. До 26. новембра морају да буду расписани и биће одржани 27. децембра. Немамо друге. То јесте посљедњи рок, мислим, једини рок", рекао је Чупић.
Студентска листа већ има кандидата за предсједничке изборе, а Чупић је навео да зна о коме је ријеч, да о томе још не може да говор, али да грађани треба да има повјерења у квалитет доношења одлука.
Слично је навео и шеф посланичке групе Студентске листе Јово Бакић.
"Имамо кандидата, али још не излазимо са именом", рекао је Бакић.
Са друге стране, шеф посланичке групе "Србија побеђује" Александар Вучић изјавио је да је у садашњим условима бесмислено учешће на предсједничким изборима и да ће, уколико СНС буде учествовао на њима, то бити мимо његове воље.
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Вучић је рекао да ће владајућа већина пронаћи неких "10 малих сателита" како би дали легитимитет предсједничким изборима.
Иако је предсједник Социјалистичке партије Србије (СПС) Ивица Дачић прије избора говорио о својој могућој кандидатури за предсједника Србије и то на предизборном скупу у Београдској арени, а више одбора социјалиста то као приједлог усвојили још у августу, на томе се све зауставило, нарочито имајући у виду то да СПС након избора није прешао цензус и да нема своје представнике у Скупштини Србије.
Дачић је за "Нову" рекао да ипак није било расправе о кандидату СПС на изборима, и да ће то бити учињено по расписивању избора.
Ипак, нека потенцијална имена већ сада се назиру, а могуће кандидатуре најавили су Бранимир Несторовић, Богољуб Карић и Александар Вулин.
Лидер покрета "Ми, Снага народа" Бранимир Несторовић рекао је да ће се кандидовати на изборима за предсједника Србије.
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"Ако ме здравље послужи. Нико неће да се бори за нас осим нас самих. Није важан резултат колико борба. Ја ћу се борити", рекао је Несторовић у емисији "Актуелно".
Извршни одбор Покрета Снага Србије - БК (ПСС) једногласно је одлучио почетком новембра да предложи Главном одбору Богољуба Карића за кандидата на предстојећим изборима за предсједника Србије.
О предсједничким изборима говорио је и Александар Вулин, предсједник Покрета социјалиста (ПС). Он је почетком октобра на скупу ПС "Српски свет" најавио своју кандидатуру на ванредним предсједничким изборима који ће бити одржани у децембру.
"Волим да вјерујем да ће сваки сљедећи предсједник бити предсједник Српског света, и ако ми дате своју подршку хоћу да се кандидујем за предсједника Републике Србије", рекао је он између осталог.
Могуће кандидатуре помињали су у претходном периоду предсједник Српске радикалне странке (СРС) Војислав Шешељ, али је потом говорио да није сигуран да би га грађани прихватили као предсједничког кандидата.
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Такође, спекулисало се и о могућој кандидатури др Драгана Милића из Ниша. Он је у изјави за "Нову" рекао да има став, који ће саопштити по расписивању предсједничких избора.
Сада већ бивши предсједник Србије Александар Вучић поднио је оставку на мјесто предсједника Србије 27. септембра, а према прописима, избори морају бити одржани у року од три мјесеца од престанка мандата.
То даље значи да избори морају бити расписани до 27. новембра.
Закон о избору предсједника Републике прописује да од дана расписивања избора до дана гласања мора да прође најмање 30, а највише 60 дана, што оставља простор да се избори одрже и раније, али не и након истека уставног рока.
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