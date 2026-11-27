Аутор:АТВ редакција
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Поред академика Радомира Саичића, кандидата Студентске листе, кандидатуру за предсједника Србије на изборима заказаним за 27. децембар најавили су и Богољуб Карић, Бранко Павловић те Бранимир Несторовић.
Предсједнички избори биће одржани два мјесеца након ванредних парламентарних избора, на којима је Студентска листа, према коначним резултатима Републичке изборне комисије (РИК), освојила 140 од укупно 250 мандата, док је листа "Уједињена Србија" освојила 103.
Богољуб Карић пословно царство изградио је током владавине Слободана Милошевића. Његова БК група обухватала је БК телевизију, мобилног оператера Мобтел, банку и БК универзитет.
На предсједничким изборима 2004. године заузео је треће мјесто, освојивши 568.691 глас, односно 18,23 одсто, према подацима РИК-а. Исте године основао је Покрет снага Србије.
Србија
Богољуб Карић хитно примљен у болницу
Из Србије је отишао у јануару 2006. године. Оптужницом из 2010. теретио се за злоупотребу службеног положаја, односно извлачење око 60 милиона евра из Мобтела у периоду од 1998. до 2005. године.
Судски поступак обустављен је због апсолутне застарјелости, а Карић се у Србију вратио крајем 2016. године из Минска. Од почетка је негирао кривицу, тврдећи да је био жртва политичког прогона власти Војислава Коштунице.
Проф др. Бранимир Несторовић и адвокат Бранко Павловић најавили су кандидатуре за предстојеће председничке изборе, а Несторовић је за "Блиц" подсетио да је своју кандидатуру најавио још прошле године, уз оцјену да СНС неће имати званичног кандидата, али да би могла неформално да подржи неког од учесника изборне трке.
"Ја сам то најавио још прошле године, зато што, просто, Вучић не може да учествује. Било је јасно још онда да они неће имати кандидата, просто зато што немају кандидата и не могу да подрже никога. Када би Вучић лично подржао кандидата, па да тај пропадне, то би оставило јако лош утисак, да су у опадању и да више немају те бираче", рекао је Бранимир Несторовић.
Србија
Бранимир Несторовић најавио кандидатури за предсједника Србије
Поред Несторовића, и Бранко Павловић најавио је у емисији "Блиц уживо" да ће се кандидовати на предстојећим предсједничким изборима, истичући да већ постоје два кандидата из двије групе грађана.
"Тако да, ево, званично: постоје два председничка кандидата из двије групе грађана - један сам ја други је Радомир Саичић. Ја једва чекам да подијелимо ту аргументацију, господин Саичић и ја, као и други кандидати који се буду квалификовали“, рекао је Бранко Павловић.
Иначе, и Бранимир Несторовић је изнео претпоставку да би СНС могла да пружи подршку неком од кандидата без званичног саопштавања такве одлуке, а као могућег кандидата који би могао да добије њихову подршку поменуо је Бранка Павловића.
"Ја бих типовао на Бранка Павловића, који се не скида са телевизије. Ван њихове подршке тешко да би могао да прође. Тако да они неће имати свог противкандидата", навео је Несторовић.
Када је у питању СНС, Александар Вучић је најавио да нико из ове странке неће бити кандидат на изборима. Разлози за такву одлуку су непоштени услови, како сам тврди.
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