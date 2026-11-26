Аутор:АТВ редакција
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Породицу седамнаестогодишњег ученика, осумњиченог да је пуцао у Првој техничкој школи у Крагујевцу и ранио двије раднице, комшије описују као мирну и вриједну. За његове родитеље, како кажу, нико у мјесту нема ружну ријеч, али признају да су у посљедње вријеме примјећивали промјене у понашању тинејџера.
Све више се повлачио, вријеме проводио уз телефон и лаптоп, а оно што је гледао и чиме се бавио на интернету нико није посебно провјеравао.
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Вест да је седамнаестогодишњак из Крагујевца осумњичен за пуцњаву у школи шокирала је оне који га познају, а који и даље покушавају да схвате шта је могло да доведе до таквог догађаја.
Како причају за Курир, породица осумњиченог малољетника годинама живи у њиховом крају, гдје су добро познати и гдје никада нису важили за проблематичне људе.
"Отац малољетника држи угоститељски објекат, док се породица бави и пољопривредом", започела је причу једна комшиница. Управо због тога, како наводи, тешко им је да повјерују да је дјечак из такве породице могао да учини нешто што је могло да се заврши незапамћеном трагедијом.
"То је, онако како нама дјелује споља, једна сасвим нормална породица. Отац ради, држи локал, баве се и пољопривредом. Људи их познају, долазе код њих, друже се са њима. Овдје за његове родитеље нико нема ништа ружно да каже. Никада нисмо чули да су правили проблеме или да су били у неким сукобима са људима. Зато нас је све ово баш погодило. Нико није могао ни да претпостави да ће се овако нешто догодити", додаје она.
Ипак, како каже, када се сада осврне на претходни период, поједини људи из окружења примјећивали су да се дјечак промијенио. Није био толико дружељубив као раније, а све више времена проводио је затворен у свом свијету на друштвеним мрежама.
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"Дјечак је био добар ђак у школи, нико се на њега није жалио, али оно што смо примијетили јесте да се у посљедње вријеме некако повукао. Стално је био уз телефон или лаптоп. Чинило се да га ништа друго превише не занима. Вјероватно је играо игрице, гледао разне садржаје на интернету, али нико није знао шта тачно ради и шта прати. Искрено, нико томе није придавао неки посебан значај. Данас је постало нормално да дјеца тог узраста не испуштају телефоне из руку", каже саговорница Курира.
Комшије истичу да нико није могао да зна шта се дешава иза затворених врата његове собе и каквим је садржајима био изложен док је сате проводио испред екрана.
Како тврде, тек након догађаја у школи почели су да повезују поједине промјене у његовом понашању са информацијама које су се појавиле у јавности о његовим активностима на друштвеним мрежама и садржајима које је пратио.
"Сада када чујемо шта је све објављивао и какве је ствари гледао, човјек се запита да ли је нешто од тога могло раније да се примијети. Дјеловало је као да се у посљедње вријеме потпуно повукао у себе, као да се отргао контроли и као да је водио неки паралелни, виртуелни живот. Али ми нисмо знали шта се дешава у његовој глави. Није било да је неко од нас могао да каже да ће се догодити овако нешто. Родитељи су вјероватно мислили да је у питању фаза, да је једноставно такав као и многи млади данас", наводи други комшија.
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Према ријечима познаника дјечакове породице, родитељи су познати као вриједни и радни људи, због чега је трагедија посебно тешко пала свима који их познају.
"Шта год да се догодило, оно што је урадио је страшно. Могао је да завије у црно многе породице, а само пуком срећом није! Заувијек је обиљежио своје родитеље. Њихов син је могао да убије некога, а посљедице овога што се догодило неће нестати ни за њих ни за породицу ни за људе које је повриједио", прича саговорник поменутог портала.
Како смо већ писали, матурант је, наводно, планирао масакр у школи. Прије упада у ту образовну установу, на Инстаграм сторију објавио је фотографију на којој је у маскирној униформи са пушком у руци, а на Вајберу је поставио слику на којој је био исписан датум 24.11.
"На свом профилу на друштвеним мрежама написао је да га описује ријеч "мрзим". Објављивао је ликове из јапанских анимација који носе оружје, уз коментаре да треба пуцати у школског друга и слично", подсјећа извор.
Пушка у торби
Подсјетимо, седамнаестогодишњи ученик четвртог разреда Прве техничке школе у Крагујевцу осумњичен је да је у уторак ујутру, наоружан малокалибарском пушком коју је његов отац илегално посједовао, ушао у школу и запуцао у правцу портирнице.
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Према информацијама до којих је дошао Курир, малољетник је оружје понио из породичне куће у торби, а до школе је путовао аутобусом. Његово село удаљено је око 20 километара од Крагујевца, а путовање је, према незваничним сазнањима, трајало око 40 минута.
"Пушка је била сакривена у торби, тако да нико током пута није могао да зна шта носи са собом. У школу је стигао аутобусом, а оружје је извадио тек када је дошао у круг установе", наводи извор упознат са случајем.
Према досадашњим информацијама, малољетник је испалио један пројектил у правцу портирнице. Метак је пробио стакло и повриједио педесетогодишњу радницу школе у предјелу ноге, док је друга запослена жена повријеђена када се стакло распрснуло.
Како се сумња, тинејџер је намјеравао да настави да пуца, али му се пушка заглавила, након чега је покушао да побјегне.
Према ријечима саговорника Курира, једну од радница школе није зауставила ни чињеница да је пред собом имала наоружаног младића.
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"Она се голорука испријечила на његовом путу и покушала да га заустави како не би стигао до учионица. Да није било њене реакције, посљедице су могле да буду много страшније. Њена храброст је нешто што се не заборавља", наводи извор Курира.
Полицијској управи у Крагујевцу око осам сати пријављено је да је наоружана особа ушла у Прву техничку школу. На лице мјеста одмах су упућене расположиве полицијске патроле. Припадници интервентне јединице, у сарадњи са школским полицајцем, лоцирали су седамнаестогодишњака и савладали га свега шест минута од пријаве догађаја.
У пуцњави су повријеђене двије раднице школе, које су превезене у Универзитетски клинички центар Крагујевац. Према информацијама из ове здравствене установе, обје жене биле су свјесне, оријентисане и стабилних виталних параметара, а задржане су на болничком лијечењу.
Након пуцњаве сви ученици су безбједно евакуисани.
Осим малољетника, ухапшен је и његов отац, због сумње да је нелегално држао ватрено оружје, муницију и експлозивне материје.
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Према сумњама истражних органа, седамнаестогодишњак је у школу донио малокалибарску пушку за чије држање његов отац није имао дозволу.
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