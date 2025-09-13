Крај љетним температурама: Недјеља доноси пљускове и грмљавину

Извор:
Телеграф
13.09.2025
12:04
Први дан викенда донеће Србији сунчан и прави љетњи дан. Максимална температура биће од 28 до 32, у Београду до 30 степени.
Очекује се појачање југоисточног ветра и у кошавском подручју биће јак.
Други дан викенда донијеће промјену времена.
У овом часу преко Алпа и севера Италије премјешта се хладни фронт, који ће до Србије стићи сутра.
У недјељу са сјеверозапада се очекује продор хладног фронта и циклона, уз јаче наоблачење са кишом, пљусковима и грмљавином и то већ ујутро и прије подне у Војводини, а послије подне и увече и у осталим предјелима.
Понегдје се очекују и грмљавинске олује и непогоде, уз град, олујни ветар, обилније пљускове и јаче громове.
Дуваће југоисточни ветар, у кошавском подручју јак, на југу Баната и у Подунављу и са олујним ударима. Крајем дана вјетар у скретању на сјеверозападни, пролазно на ударе и јак.
Максимална температура биће од 24 на сјеверозападу до 30 степени на југу Србије, у Београду до 27 степени.
Почетком сљедеће седмице стабилизација времена.
У понедељак свјежије.
Максимална температура биће од 20 до 24 степени, у Београду до 22 степена.
У уторак сунчано и топлије. Максимална температура од 23 до 27, у Београду до 25 степени.
