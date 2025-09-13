Logo

Крај љетним температурама: Недјеља доноси пљускове и грмљавину

Извор:

Телеграф

13.09.2025

12:04

Коментари:

0
Крај љетним температурама: Недјеља доноси пљускове и грмљавину
Фото: Pexel/Sebastian Voortman

Први дан викенда донеће Србији сунчан и прави љетњи дан. Максимална температура биће од 28 до 32, у Београду до 30 степени.

Очекује се појачање југоисточног ветра и у кошавском подручју биће јак.

Други дан викенда донијеће промјену времена.

У овом часу преко Алпа и севера Италије премјешта се хладни фронт, који ће до Србије стићи сутра.

У недјељу са сјеверозапада се очекује продор хладног фронта и циклона, уз јаче наоблачење са кишом, пљусковима и грмљавином и то већ ујутро и прије подне у Војводини, а послије подне и увече и у осталим предјелима.

DANIJEL-EGIĆ-130925

Република Српска

Егић: Поново смо свједоци разарања српских светиња у Федерацији БиХ

Понегдје се очекују и грмљавинске олује и непогоде, уз град, олујни ветар, обилније пљускове и јаче громове.

Дуваће југоисточни ветар, у кошавском подручју јак, на југу Баната и у Подунављу и са олујним ударима. Крајем дана вјетар у скретању на сјеверозападни, пролазно на ударе и јак.

Максимална температура биће од 24 на сјеверозападу до 30 степени на југу Србије, у Београду до 27 степени.

Почетком сљедеће седмице стабилизација времена.

У понедељак свјежије.

policija hrvatska

Регион

Хорор у Хрватској: Дрогиран и пијан "покосио" Њемицу, па покушао да побјегне

Максимална температура биће од 20 до 24 степени, у Београду до 22 степена.

У уторак сунчано и топлије. Максимална температура од 23 до 27, у Београду до 25 степени.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

невријеме

Srbija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Егић: Поново смо свједоци разарања српских светиња у Федерацији БиХ

Република Српска

Егић: Поново смо свједоци разарања српских светиња у Федерацији БиХ

7 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Хорор у Хрватској: Дрогиран и пијан "покосио" Њемицу, па покушао да побјегне

7 ч

0
Poplave u Pakistanu

Свијет

Апокалиптични призори у Пакистану: Најмање 97 страдалих у поплавама

7 ч

0
Овај напитак подиже енергију, успорава старење и скида киле

Савјети

Овај напитак подиже енергију, успорава старење и скида киле

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

Намјештен тендер за надзор у "Аутопутевима Републике Српске"?

19

30

Због вета Бошњака, Народна скупштина поново бира чланове комисије

19

30

"Могуће да ново политичко расуло захвата Уставни суд Бих"

19

22

Сања Маринковић шокирала изјавом: ''Тачно је да понижавам своје госте''

19

16

Вучић се придружио грађанима у шетњи против блокада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner