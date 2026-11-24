Аутор:АТВ редакција
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Један Београђанин, на дан своје славе, нашао се на мети лажног водоинсталатера који му је само за долазак на адресу узео 3.000 динара.
Домаћину је на дан славе процурила судопера. У журби да ријеши проблем прије доласка гостију, позвао је број са летка из поштанског сандучета. Мајстор је стигао за пола сата, наплатио 3.000 динара само за излазак на терен, а онда сјео за славску трпезу, послужио се храном и пићем и признао да заправо није прави мајстор.
"Муштерија ми прича како је на дан Аранђеловдана у кући процурила судопера. Човек не зна ништа око тих радова, звао једног, другог, трећег мајстора којег је неко познавао, али сви су славили и нико није могао да дође одмах. Домаћица спрема славу, поподне долазе гости, морало је хитно то да се среди. Сјетио се да је из поштанског сандучета једном покупио визиткарте и летке које остављају људи и међу њима пронашао број телефона мајстора. Одмах је позвао", прича за Курир водоинсталатер из Београда.
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Како додаје, човјек који се јавио обећао је да ће брзо стићи, а на адреси се појавио већ послије пола сата. Домаћин је помислио да је проблем коначно ријешен, али га је сачекало непријатно изненађење.
"Мајстор је погледао судоперу и рекао да ту не може ништа да се уради, да је најбоље да се купи нова јер поправка доста кошта. Израчунао је колико би га изашао трошак, а домаћин му је рекао да му се то не исплати и да ће ионако на пролеће реновирати цијелу кухињу. Овај је онда рекао да ће му наплатити само излазак на терен", открива.
Међутим, тај излазак није био нимало јефтин. Наводни мајстор је за двадесетак минута, током којих је само погледао и чачкао око судопере, наплатио чак 3.000 динара.
"Чуј, само излазак! Узео му је 3.000 динара, наводно за то што је чачкао двадесетак минута, а неће узети ни динар за поправку. Домаћин није правио проблем, одмах је платио јер је цијенио што се човјек појавио тако брзо. Хтио је и додатно да га испоштује, па га је, пошто је слава, позвао да сједне, попије нешто и послужи се предјелом", препричава саговорник.
Када је видио колико га је домаћин лијепо угостио, мушкарац је, изгледа, одлучио да призна истину. Рекао му је да заправо није прави мајстор, да зна само понешто о водоинсталатерским пословима, али да већ мјесец дана на овај начин излази на терен и зарађује новац.
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"Ваљда му је било жао што је слагао човека и још му узео паре, а овај га лијепо испоштовао, дао му да једе и пије. Отворио му је душу и рекао да није прави мајстор, да зна само неке ствари, али да већ мјесец дана иде тако од адресе до адресе, наплаћује долазак, а онда каже да квар не може да се поправи или уради оно што уме. Од тога, како је рекао, узима лијепе паре. На крају је домаћину вратио новац и постиђен отишао", прича он.
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