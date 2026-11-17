Аутор:АТВ редакција
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Лидија Вукићевић, посланица СНС-а, рекла је кроз сузе да се јако лоше осећа зато што је нападнута, како је рекла, од стране Срба, пошто је јутрос испред главног улаза Скупштине Србије поливена јогуртом по глави.
"Цијели живот и цијелу своју каријеру сам управо посветила Србији и нашем народу, да их увесељавам и да дам оно најбоље од себе. Међутим, дошли смо у такву ситуацију да данас, испред Народне скупштине, ви не можете, не само овде, али ово говорим као изузетак, значи, ако испред Народне скупштине не можете да се осјећате сигурно, а гдје ћете онда и на ком другом мјесту? Ја сам дошла и уз све неартикулисане њихове звуке и прозивке се насмијала и пружила, поздравила их, јер људи имају право да мисле другачије - казала је Вукићевић.
Наставила је дрхтавим гласом.
Србија
Нападнута Лидија Вукићевић, поливена јогуртом по глави
"Међутим, та количина примитивизма, та количина простаклука и једног понашања за које заиста немам ријечи, прво су почели да ме вуку од позади, онда су кренули да ме чупају за косу, а затим су ме поливали јогуртом. Знате, то је недопустиво за било ког појединца, јер они су слаби кад су појединци, а кад су у групи, они су веома јаки. Никада, никада се нећу сложити са оним што они раде. До краја ћу мислити овако и никада их се нећу бојати. Са 30 литара јогурта још да ме полију, да ураде шта год хоће, али само вас питам: гдје иде ова земља? Ко ће да управља, и ко има намјеру да управља овом земљом, кад Народни посланик није безбједан испред Скупштине? Притом, још само да кажем, од 50 или више полицајаца који су се налазили испред, нико није реаговао. Срам вас било, срамота - рекла је кроз плач Вукићевић, преноси Блиц.
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