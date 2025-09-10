Logo
Large banner

Линта: Срби морају представити свијету истину о свом страдању

Извор:

СРНА

10.09.2025

17:06

Коментари:

0
Линта: Срби морају представити свијету истину о свом страдању
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Савеза Срба из региона (ССР) Миодраг Линта истакао је да Срби морају представити свијету истину о свом страдању, а један од начина је оснивање меморијалног центра српских жртава на подручју бивше Југославије деведесетих година прошлог вијека са сједиштем у Београду.

Поводом 30 година од српског страдања у Возући, долини ријеке Криваје и на Озрена, Линта је истакао да се не смије заборавити да су главна и кључна ударна снага напада били припадници одреда "Ел муџахедин" који је био у саставу Трећег корпуса такозване Армије БиХ и бруталан покољ који су починили над српским војницима и цивилима.

"Муџахедини су заробљеницима одсијецали главе које су други морали цјеливати, затим су им кидали удове, мучени су струјом и на разне друге свирепе начине", напоменуо је Линта.

Линта је истакао да су српски борци Возуће и Озрена четири године херојски одолијевали вишеструко бројнијем непријатељу, јер су се налазили између два корпуса такозване Армије БиХ, тузланског и зеничког, а положаје према Возући држали су и припадници првог корпуса из правца Сарајева.

crna ruza in memoriam smrt

Остали спортови

Погинуо познати тренер: Пао са бицикла, није му било спаса

Нагласио је да Србија треба да води активну борбу за истину о страдању свог народа и против лажних митова о Србима као агресорима, злочинцима и "геноцидашима".

"Једна од начина борбе јесте оснивање Меморијалног центра српских жртава на подручју бивше Југославије деведесетих година прошлог вијека са сједиштем у Београду", рекао је Линта.

Подијели:

Тагови:

zločin nad Srbima

Ozren

Miodrag Linta

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Погинуо познати тренер: Пао са бицикла, није му било спаса

Остали спортови

Погинуо познати тренер: Пао са бицикла, није му било спаса

15 ч

0
Може доћи до пожара: Ове уређаје никако не укључујте у продужни кабл

Савјети

Може доћи до пожара: Ове уређаје никако не укључујте у продужни кабл

15 ч

0
Да ли јаја треба ставити у воду одмах или тек када проври?

Савјети

Да ли јаја треба ставити у воду одмах или тек када проври?

15 ч

0
Славна глумица шокирала изгледом

Сцена

Славна глумица шокирала изгледом

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

11

Данас нестабилно са кишом и пљусковима

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговјечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner