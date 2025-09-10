Линта: Срби морају представити свијету истину о свом страдању

Извор:
СРНА
10.09.2025
17:06
Предсједник Савеза Срба из региона (ССР) Миодраг Линта истакао је да Срби морају представити свијету истину о свом страдању, а један од начина је оснивање меморијалног центра српских жртава на подручју бивше Југославије деведесетих година прошлог вијека са сједиштем у Београду.
Поводом 30 година од српског страдања у Возући, долини ријеке Криваје и на Озрена, Линта је истакао да се не смије заборавити да су главна и кључна ударна снага напада били припадници одреда "Ел муџахедин" који је био у саставу Трећег корпуса такозване Армије БиХ и бруталан покољ који су починили над српским војницима и цивилима.
"Муџахедини су заробљеницима одсијецали главе које су други морали цјеливати, затим су им кидали удове, мучени су струјом и на разне друге свирепе начине", напоменуо је Линта.
Линта је истакао да су српски борци Возуће и Озрена четири године херојски одолијевали вишеструко бројнијем непријатељу, јер су се налазили између два корпуса такозване Армије БиХ, тузланског и зеничког, а положаје према Возући држали су и припадници првог корпуса из правца Сарајева.
Нагласио је да Србија треба да води активну борбу за истину о страдању свог народа и против лажних митова о Србима као агресорима, злочинцима и "геноцидашима".
"Једна од начина борбе јесте оснивање Меморијалног центра српских жртава на подручју бивше Југославије деведесетих година прошлог вијека са сједиштем у Београду", рекао је Линта.
