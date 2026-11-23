Аутор:АТВ редакција
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На друштвеним мрежама објављен је видео снимак призора на једном путу у Србији од којег љубитељима пива засигурно неће бити добро.
Наиме, на путу Зајечар-Звездан, у непосредној близини фабрике ФМТ, дошло је до саобраћајне незгоде када је из товарног дијела шлепера испала већа количина гајби Зајечарског пива.
Према видео-снимку објављеном на друштвеној мрежи Инстаграм, дуж коловоза и поред самог пута расуте су поломљене гајбе и срча од стаклених флаша, што тренутно ствара застоје и отежава кретање на овој дионици.
Саобраћај на потезу код ФМТ-а тренутно се одвија успорено, уз наизмјенично пропуштање возила. Возачима који пролазе овим правцем савјетује се додатни опрез док надлежне службе не уклоне расути терет и стакло са коловоза. За сада нема званичних информација о томе како је дошло до испадања терета, нити да ли у овом инциденту има повријеђених лица.
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