Аутор:АТВ редакција
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Припадници Сектора за ванредне ситуације МУП-а локализовали су пожар који је јутрос око пет сати избио у продавници "Техноманија" у Улици Агостина Нета на Новом Београду.
У пожару није било повријеђених, али је причињена велика материјална штета, наведено је у саопштењу МУП-а.
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Пожар је пријављен у 5.04, а прве ватрогасне екипе стигле су на лице мјеста за мање од пет минута.
Међутим, цијели објекат је већ био у пламену. У гашењу је учествовало 30 ватрогасаца-спасилаца са 11 возила, као и цистерна капацитета 30 тона за допремање воде.
(Танјуг)
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