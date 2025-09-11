Малољетник аутом ударио у бандеру: Боре му се за живот, двојица другара повријеђена

Извор:
Телеграф
11.09.2025
08:28

Јутрос око 6 сати дошло је до тешке саобраћајне несреће у Барајеву, у којој су повријеђени малољетници.
Како сазнаје Телеграф, возач пежоа А. О. (15) изгубио је контролу над возилом и ударио у бетонску бандеру у Барајеву.
У колима са њим била су још двојица малољетника.
До саобраћајне несреће је дошло због неприлагођене брзине.
Возач А. О. (15) је пребачен на ВМА на одељење реанимације и боре му се за живот.
И двојица других малољетника из возила су повријеђена у несрећи.
Свједоци кажу да је пежо ишао јако брзо и изгубио контролу над возилом.
О свему је обавештено ВЈТ.
