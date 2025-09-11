Logo
Малољетник аутом ударио у бандеру: Боре му се за живот, двојица другара повријеђена

Извор:

Телеграф

11.09.2025

08:28

Коментари:

0
Фото: Танјуг

Јутрос око 6 сати дошло је до тешке саобраћајне несреће у Барајеву, у којој су повријеђени малољетници.

Како сазнаје Телеграф, возач пежоа А. О. (15) изгубио је контролу над возилом и ударио у бетонску бандеру у Барајеву.

У колима са њим била су још двојица малољетника.

До саобраћајне несреће је дошло због неприлагођене брзине.

Изгорјело ауто- Вукановић

Хроника

Изгорјело ауто Небојше Вукановића: Возило превезено у круг ПУ Требиње

Возач А. О. (15) је пребачен на ВМА на одељење реанимације и боре му се за живот.

И двојица других малољетника из возила су повријеђена у несрећи.

Свједоци кажу да је пежо ишао јако брзо и изгубио контролу над возилом.

О свему је обавештено ВЈТ.

Саобраћајна незгода

Србија

малољетници

