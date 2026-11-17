Аутор:АТВ редакција
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Конститутивном сједницом 15. сазива Народне скупштине Републике Србије предсједава најстарији заступник Стојан Раденовић (78), док му у раду помажу четири најмлађа посланика.
Међу њима је и Милош Павловић који је у Скупштину дошао преко листе "Уједињена Србија" Александра Вучића.
Павловић је јавности постао познат као представник "студената који желе да уче". Родом је из Добоја.
Скупштина Србије добија нови сазив, у којем ће први пут послије 14 година Српска напредна странка бити у опозицији. Студентска листа освојила је 140 а Уједињена Србија 103 мандата.
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