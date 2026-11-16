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Мистерија смрти у болници: Тијело пацијенткиње (83) нађено у дворишту усред ноћи

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16.11.2026 12:35

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Тијело жене М. М. (83) из Опова пронађено је у петак, 13. новембра, око 3.20 часова у дворишту Опште болнице у Панчеву, гдје се налазила на болничком лијечењу, а околности под којима је наступила њена смрт тренутно се утврђују, објављено је у саопштењу Вишег јавног тужилаштва у Панчеву.

Како је саопштило Више јавно тужилаштво у Панчеву, тело несрећне жене пронађено је на тротоару и земљаној површини у оквиру болничког дворишта, у Улици Милоша Требињца.

Према наводима тужилаштва, жена, која је рођена 1942. године, била је хоспитализована на Одјељењу Службе за ортопедију и трауматологију Опште болнице у Панчеву, а дежурни јавни тужилац наложио је обдукцију тијела како би се утврдио тачан узрок смрти.

Више јавно тужилаштво у Панчеву, у сарадњи са припадницима Полицијске управе у Панчеву, интензивно прикупља доказе и потребна обавјештења како би се расвијетлиле све околности овог догађаја и утврдило на који начин је жена изгубила живот.

За сада није саопштено како је пацијенткиња доспјела у болничко двориште, нити под којим околностима је наступила њена смрт.

(Телеграф)

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Тагови :

болница

Панчево

пронађено тијело

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