Аутор:АТВ редакција
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У Сокобањи је ноћас око два сата у саобраћајној незгоди погинуо 24-годишњи мушкарац.
Несрећа се догодила у Улици Алексе Маркишића када је возач путничког возила П.М. (25) са територије општине Сокобања изгубио контролу над возилом, слетио са коловоза и преврнуо се.
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Приликом превртања возила сувозач А.М. (24) задобио је повреде од којих је преминуо на лицу мјеста, саопштило је Основно јавно тужилаштво у Алексинцу.
Осумњичени возач је због задобијених повреда превезен у УКЦ Ниш и није животно угрожен.
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