Аутор:АТВ редакција
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На видео снимку који је подијелила домаћа метеоролошка страница "Хаилз Србија", види се спектакуларна формација на једној од суперћелија у Србији.
РХМЗ и МУП упозоравају грађане да нас очекују нове, јаке непогоде.
"Спектакуларна формација на једној од данашњих суперћелија у Србији. Неуобичајено организоване новембарске олује су се кретале јужном ивицом фронталне зоне мало јужније од Саве и Дунава кроз централни појас Србије ка југоистоку", навели су они на свом налогу на друштвеној мрежи Инстаграм.
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Снимак који је објављен настао је у сриједу, када је Србију захватило снажно невријеме, које је паралисало Београд, у ком су улице биле поплављене огромном количином воде.
Међутим, грађани Србије упозорени су и данас на то да нас очекују нове временске непогоде, због чега је у појединим дијеловима земље упаљен и црвени метеоаларм.
Како је наведено из РХМЗ-а, на подручју Војводине, западне и централне Србије, као и на подручју Београда, прогнозирају се удари ветра од 80 до 110 км/х.
РХМЗ је, усљед веома снажних удара вјетра, који се током вечери очекују на подручју Војводине и Београда, покренуо систем за пренос СМС хитних информација грађанима.
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Црвени метео-аларм, који означава врло опасно вријеме, на снази је у Београду, Срему, Банату и Бачкој.
На подручју Поморавља, Западне Србије и Шумадије на снази је наранџасти метео-аларм, који означава опсано вријеме.
Сектор за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије издао је, такође, упозорење на јаку олују са снажним налетима вјетра и до преко 100 километара на час у Војводини и Београду.
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Како се наводи у саопштењу МУП-а, олуја може да проузрокује значајну материјалну штету и представља велику опасност по безбједност људи и животиња.
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