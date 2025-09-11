Мучили ученика код школе! Сјекли га оштрицом по тијелу, а онда палили упаљачем

Извор:
Тинејџер (17) из Београда примљен је на Институт за мајку и дете са тешким повреда које је задобио у тучи у близини школе у коју иде, сазнаје "Телеграф".
Према првим информацијама, њега су тукла и мучила двојица младића. Сјекли су га оштрим предметом по тијелу, палили га упаљачима.
Малољетник је у пратњи мајке примљен у болницу гдје је и задржан, пише Телеграф.
Полиција интензивно трага за монструмима.
