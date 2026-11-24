Аутор:АТВ редакција
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Припадници МУП-а у Крагујевцу, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у овом граду, ухапсили су С. М. (49) због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело недозвољено држање и ношење ватреног оружја, муниције и експлозивних материја.
Он се сумњичи да је у посједу имао нелегално оружје, које је, како се сумња, јутрос у Првој техничкој школи у Крагујевцу употријебио његов седамнаестогодишњи син, који је ухапшен због постојања основа сумње да је учинио кривично дјело тешко убиство у покушају.
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Наиме, Полицијској управи у Крагујевцу је јутрос око 8 сати пријављено да је непознато лице са пушком ушло у Прву техничку школу у Крагујевцу и одмах по пријави, обавијештене су све расположиве полицијске патроле.
На мјесто догађаја прва је стигла патрола интервентне јединице, која је у сарадњи са школским полицајцем лоцирала осумњиченог седамнаестогодишњака и за шест минута од иницијалне пријаве га безбједно савладала, ухапсила и пронашла оружје.
Како се сумња, седамнаестогодишњи ученик четвртог разреда ове школе донио је у школу малокалибарску пушку за чије држање његов отац не посједује дозволу и из ње испалио један пројектил у правцу портирнице, гдје је пројектил пробио стакло и потом повриједио педесетогодишњу радницу школе у предјелу ноге. Друга радница задобила је такође повреду ноге, усљед пуцања стакла.
Вријеме извршења овог догађаја било је у току наставе, тако да на ходнику и у дворишту поменуте школе није било ученика. Након овог догађаја, сви ученици школе су безбједно евакуисани.
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С. М. ће бити одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву, док ће седамнаестогодишњак, након саслушања, бити спроведен судији за малољетнике Вишег суда у Крагујевцу.
Полицијски службеници у сарадњи са надлежним тужилаштвом утврђују све околности догађаја, а у току су претреси објеката и прикупљање доказа.
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