Аутор:АТВ редакција
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У акцији МУП-а и Вишег јавног тужилаштва у Београду ухапшено осам особа због сумње на злоупотребу службеног положаја и прање новца.
У наставку борбе против корупције и финансијског криминала, припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Службе за борбу против корупције, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, Посебног одјељења за сузбијање корупције, ухапсили су Р. Б. (47), Д. И. (59), Ж. В. (49), Б. М. (41), А. К. (37), М. Г. (43), М. Р. (41) и А. Н. (50), због постојања основа сумње да је Р. Б. извршио кривично дјело злоупотреба службеног положаја, Д. И. се сумњичи да је извршила кривично дјело злоупотреба службеног положаја у помагању, док се Ж. В., Б. М., А. К., М. Г., М. Р. и А. Н. сумњиче да су извршили кривично дјело прање новца.
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Постоје основи сумње да је Р. Б. у својству службеног лица, директора ЈКП „Београдске електране“, у периоду од 27. новембра 2020. године до 1. јуна 2022. године без основа донио десет одлука о додјели новчаних донација у укупном износу од 14.100.000 динара различитим удружењима и другим организацијама и друштвима, а све супротно Одлуци о помоћи регистрованим удружењима, организацијама и лицима која нису запослена у ЈКП „Београдске електране“.
На основу ових одлука потом су исплаћиване новчане донације у појединачним износима од преко 100.000 динара, при чему је осумњичена Д. И, извршни директор за економско-финансијске послове ЈКП „Београдске електране“, и поред сазнања о неоснованости донација, реализовала исте у корист прималаца донација, а на штету ЈКП „Београдске електране“.
Постоје основи сумње да је Ж. В. у периоду од 18. јуна 2021. године до 25. марта 2022. године извршио кривично дјело прање новца у продуженом трајању у саизвршилаштву са М. Г, одговорним лицем Коњичког клуба „МБМ2“ из Београда, Б. М, одговорним лицем Спортског удружења малог фудбала „КМФ Солунац“ из Сопота, А. Н, одговорним лицем Кошаркашког клуба „Сопот“ из Сопота, А. К, одговорним лицем Спортског удружења „Икс-Џим“ из Младеновца и М. Р, одговорним лицем спортског удружења „Кобра“ из Младеновца, на тај начин што су Б. М., А. К., М. Г., М. Р. и А. Н. подносили молбе за донације ЈКП „Београдске електране“, уз ранији договор са Ж. В. да као одговорна лица наведених удружења, након уплате донације, неосновано подижу готовину у износу од око 90 одсто укупног износа уплаћене донације и предају му је у готовини, док би преосталих око 10 одсто уплаћене донације остало спортском удружењу које је донацију и примило од ЈКП „Београдске електране“, и то као провизија – накнада за пријем новца од донације. Укупан износ примљених донација износио је 6.000.000 динара кроз укупно осам донација.
Ове износе подигнуте у готовини осумњичени заступници удружења нису правдали у књиговодству или су их правдали другим рачунима и на тај начин су створили привид намјенског утрошка донације.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће, у законском року, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Београду.
(телеграф)
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