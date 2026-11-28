Аутор:АТВ редакција
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Старији мушкарац из Крушевца ухапшен је због сумње да је металном шипком усмртио станодавца, саопштила је Полицијска управа у Крушевцу.
Р. М. /70/ је сумњичи да је синоћ у кући четрдесетседмогодишњег мушкарца у којој је становао, након свађе, металном шипком нанео повреде станодавцу од којих је преминуо.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужиоцу.
Виши јавни тужилац је наложио обдукцију након које ће бити познати сви детаљи.
Ухапшеном се на терет ставља тешко убиство.
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