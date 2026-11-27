Аутор:АТВ редакција
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Једна особа погинула је ноћас око 23 сата у судару воза и аутомобила у мјесту Крњево код Велике Плане.
Према информацијама које је објавила Инстаграм страница 192, возач аутомобила погинуо је на лицу мјеста.
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Још нису познате околности под којима је дошло до саобраћајне несреће.
Подсјетимо, јуче је у близини пружног прелаза у насељу Обрада Лучића у Лесковцу воз ударио пјешака, а у току је потрага за тијелом.
Наиме, како је објављено на порталу "југмедија" страшна несрећа се догодила јуче око 16.50 сати, када је, како се сумња, путнички воз који се кретао у правцу Ниша, ударио једну особу.
За сада нису познати детаљи овог догађаја.
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