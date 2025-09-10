Logo
Мушкарац умро на аеродрому Никола Тесла

Извор:

Телеграф

10.09.2025

09:32

Мушкарац умро на аеродрому Никола Тесла

Права драма одиграла се ноћас сат времена након поноћи на аеродрому "Никола Тесла" када је путнику Н.Л. (64) позлило чим је слетио његов авиона из Туниса.

Према информацијама, љекари су одмах притекли у помоћ, али човјеку није било спаса.

Поред њега се налазила супруга. Она је, незванично, рекла да се њеном супругу позлило чим је изашао из авиона. Да је хитно примљен у амбуланту, али упркос борбама љекара није му било спаса.

aerodrom london

Свијет

Масовна хистерија на аеродрому: 21 особа се разбољена, људи падали у несвијест

О случају је обавијештено Више јавно тужилаштво које је наредило обдукцију тијела несрећног човјека.

Како се сазнаје, на тијелу Н.Л. нису уочене повреде које би указивале на насилну смрт.

(Телеграф)

