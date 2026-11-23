Аутор:АТВ редакција
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Ненад Стефановић, главни јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду, наредио је хитно хапшење бившег фудбалера Партизана Владимира Волкова и још двије особе, након што је јуче, 22. новембра, у аутомобилу у којем су се налазили пронађен пиштољ са избрушеним серијским бројем.
Према сазнањима Танјуга, тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду Драган Даниловић претходно је у недјељу увече, 22. новембра, одлучио да не нареди хапшење троје осумњичених који су приведени у полицију.
Међу њима је био и бивши фудбалер Партизана и бањалучког Борца Владимир Волков.
Након што је сазнао за Даниловићеву одлуку, Стефановић је издао обавезно упутство којим је наложио хитно хапшење све три особе које су се налазиле у аутомобилу.
Подсјетимо, припадници Интервентне јединице 92 привели су у недјељу око 11 часова бившег фудбалског репрезентативца и некадашњег играча Партизана Владимира Волкова (40), заједно са још двије особе, С.Р. (28) и А.Ђ. (36), након што је у његовом аутомобилу пронађено нелегално оружје.
Како су пренијели српски медији, до инетрвенције је дошло у Дунавској улици у Београду, када су полицајци зауставили и контролисали аутомобил у власништву Волкова, у којем су се налазиле поменуте особе.
Приликом детаљног прегледа возила у којем је био Волков, иза возачевог сједишта пронађен је пиштољ “глок” са оквиром и 11 метака, на којем је био избрушен фабрички број, пренијели су медији.
Поред пиштоља, полицајци су пронашли и једну таблету за коју се сумња да је опојна дрога.
Све три особе спроведене су у полицијску станицу, док је аутомобил превезен на службени паркинг ради даљих провјера и вјештачења.
Подсјетимо, током каријере Волков је наступао и за Борац из Бањалуке, белгијски Мехелен, пољски Лех из Познања, Раднички из Ниша, Рад и кипарски Ермис.
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