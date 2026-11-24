Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Џенан Паламар из Новог Пазара поднио је оставку на функцију народног посланика у Скупштини Србије, само неколико дана након почетка рада новог сазива парламента. Његово мјесто требало би да заузме др Муамер Башевац, који је већ обављао посланичку функцију.
Паламар, који је на парламентарним изборима 25. октобра предводио листу „Расим Љајић – Људски (СДП–ЦДП)“, одлучио је да се повуче из републичког парламента и настави професионални ангажман у Новом Пазару.
Према информацијама објављеним 24. новембра, Паламар је потврдио одлуку да остане на челу Културног центра Нови Пазар, сматрајући да на тој позицији може више да допринесе развоју града.
Његов посланички мандат потврђен је 17. новембра 2026. године, на конститутивној сједници 15. сазива Народне скупштине Србије.
Оставком Џенана Паламара отворен је пут за повратак др Муамера Башевца, интервентног кардиолога из Новог Пазара, који је на изборној листи СДП–ЦДП заузимао друго мјесто.
Коалиција је на октобарским изборима освојила један посланички мандат, који је припао Паламару.
Башевац иза себе има дугогодишње парламентарно искуство, а први пут је за народног посланика изабран 2014. године.
До сада је био посланик у четири сазива Народне скупштине. Током претходног мандата обављао је функцију предсједника скупштинског Одбора за здравље и породицу, док је у ранијем сазиву предсједавао Одбором за људска и мањинска права и равноправност полова.
Уколико му мандат буде додијељен и потврђен, Башевац ће пети пут постати народни посланик.
Џенан Паламар ће, према доступним информацијама, наставити да руководи Културним центром Нови Пазар, установом у којој је провео велики дио професионалне каријере.
На чело ове институције први пут је дошао 2022. године, док га је Скупштина града Новог Пазара 14. новембра 2024. именовала за директора на четворогодишњи мандат.
Његово повлачење из републичког парламента неће промијенити број посланичких мјеста која припадају коалицији СДП–ЦДП, већ само њеног представника у Народној скупштини.
Да би Муамер Башевац преузео посланичко мјесто, потребно је спровести законску процедуру престанка досадашњег и додјеле новог мандата.
Према званично доступном списку народних посланика, Паламар се у тренутку провјере и даље води као члан актуелног сазива Скупштине Србије.
Због тога се Башевчев повратак у парламент за сада најављује као очекивана промјена, док се званична потврда новог мандата тек очекује.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
3 ч0
Србија
4 ч0
Србија
5 ч0
Србија
5 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму