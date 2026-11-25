Аутор:АТВ редакција
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Посланици Скупштине Србије данас ће наставити конститутивну сједницу расправом о посљедњој тачки дневног реда - избору сталног састава парламентарних делегација у међународним институцијама.
Скупштина Србије има укупно 20 одбора, а већина изабраних чланова и замјеника чланова су посланици Студентске листе, док посланици "Србија побјеђује" неће учествују у раду одбора, јер не могу да имају предсједнике ни потпредсједнике тих тијела.
Конститутивна седница је почела у уторак, 17. новембра, када су потврђени мандати посланика.
Посланици су изабрали за предсједника Народне скупштине Александра Чупића, као и шест потпредседника и генералног секретара.
За потпредсједнике Скупштине Србије изабрани су Јелена Петровић, Лидија Димитријевић, Марија Бјелобрк, Сара Валентик, Тибор Лазар и Адем Маврић, сви из посланичке групе Студентска листа.
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Међу потпредседницима Скупштине нема чланова посланичке групе "Александар Вучић - Србија побјеђује", као ни посланика из странака националних мањина.
Скупштина је именовала Мирјану Радаковић за генералног секретара парламента.
Избором сталних парламентарних делегација у међународних институцијама биће завршен процес избора скупштинског руководства.
У новом сазиву Скупштине Србије посланичка група "Студентска листа" има 140 мандата, а посланичка група "Александар Вучић - Србија побеђује" има 103 мандата.
У парламент је ушло још седам посланика мањинских листа.
(Телеграф)
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