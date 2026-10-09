Непријатна прогноза за зиму: Ледених дана ће бити много

Аутор:АТВ редакција
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У дијелове Србије већ у току ноћи са севера стиже стигло наоблачење са кишом и пљусковима, које означава крај топлог таласа и увод у осјетно свјежију јесен, док се на планинама очекују и сњежне пахуље.
Ипак, метеоролози најављују да главна промјена тек предстоји.
Према ријечима метеоролога Ивана Ристића, цијелу земљу очекује осјетна промјена времена која у наредним данима доноси пад температуре и до 15 степени на висини.
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"Цијелу земљу очекује осетна промјена времена. Слиједи постепени пад температура на висини, па ћемо од данас до уторка прећи на максималне дневне температуре око 15 степени. Јутарње температуре остају сличне, између 5 и 7 степени. Данас нас очекује облачно вријеме уз температуру око 20 степени и без много падавина, док се главнина кише очекује у ноћи између суботе и недјеље, као и током саме недјеље", истакао је Ристић, преноси "Курир".
Посебан пад температуре осјетиће се у пријестоници, гдје ће након досадашњих 30 степени бити знатно хладније.
"У Београду нас очекује баш свјеже вријеме, температура ће пасти на око 14 степени, што је драстична разлика у односу на јучерашњих скоро 30 степени. Ново захлађење стиже са сјевера у ноћи између понедјељка и уторка. Од позиције формирања висинског циклона, било изнад Јонског, Егејског или Црног мора - зависиће тачан распоред и количина падавина током уторка и сриједе", каже он.
Пад температуре донијеће и прве сњежне падавине на вишим надморским висинама, због чега ће грађани убрзо морати да из ормара извуку топлију одјећу.
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"Уколико буде падавина, на планинама око 1.000 метара надморске висине - попут Златибора, Таре и Дивчибара, са овим захлађењима може пасти и понека пахуља. Дефинитивно улазимо у осјетно свјежији период и вријеме је за топлију гардеробу. Током сунчаних дана температуре ће се кретати између 15 и 20 степени, што је у границама просјека за октобар, док ће током облачних дана бити свјежије од просјека, са температурама између 10 и 15 степени. Ново захлађење и нову промјену времена очекујемо већ сљедећег викенда",каже Ристић.
Гледајући дугорочније, наредне двије недјеље протећи ће у знаку промјењивог јесењег времена, док се стабилизација прилика прогнозира тек пред сам крај мјесеца.
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"Пред нама је променљив и хладнији период са повременим падавинама који ће потрајати наредних 10 до 15 дана. Тек крајем октобра можемо очекивати стабилизацију времена усљед деловања антициклона, али остаје осјетно свеже. То значи да нас у завршници мјесеца очекују хладна јутра, са слабим мразом по котлинама и долинама, као и честом појавом магле", најављује Ристић.
Питање које многе занима јесте када можемо очекивати први снијег у градовима. Метеоролози наводе да снијег у низијама не треба очекивати прије краја јесени, док ће високе планине снијег видјети знатно раније.
О томе када стижу прве сњежне падавине у нижим предјелима Ристић каже:
"Први снијег у нижим предјелима реално је очекивати тек у другој половини, односно у трећој декади новембра. Некада је, у другачијим климатским условима, снијег без проблема падао већ почетком мјесеца. Међутим, усљед промијењених климатских околности, прве сњежне падавине у низијама сада стижу знатно касније".
За разлику од неколико протеклих блажих зима, најновије метеоролошке процјене указују на то да би предстојећа зимска сезона могла донијети знатно више снијега и хладнијих дана, нарочито током јануара и фебруара.
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"Према најновијим прогнозама, пред нама је зима која би требало да буде и хладнија и богатија снијегом у односу на претходне. Највише сњежних падавина очекујемо у јануару, управо у вријеме школског распуста, па ће дјеца моћи да уживају у зимским радостима. У том периоду биће доста снијега на домаћим планинама, прије свега на Копаонику, док је ситуација на Алпима увијек специфична и снијег тамо понекад зна да изостане", каже Ристић.
Осврћући се на очекивани број ледених дана и сњежне падавине у пријестоници, Ристић закључује:
"Јануар и фебруар би требало да донесу нешто више сњежних падавина. У нижим предјелима очекујемо између 10 и 15 ледених дана, док ће их на планинама бити и до 40. Посматрано у контексту данашњих климатских промјена, то је просјечна зима. Некада смо у Београду имали и до 30 дана под сњежним покривачем, што је у данашњим климатским условима готово неоствариво, па би око 15 дана са снијегом у пријестоници био сасвим добар резултат".
Србија се наредних дана суочава са великим временским преокретом. Након љетних температура које су на почетку дана понегдје достизале и 30. подјељак, у наставку дана и током предстојеће ноћи слиједи постепено наоблачење, киша, пљускови и осјетан пад температуре.
Са друге стране како објашњава метеоролог РХМЗ-а Невена Живановић, топло вријеме се полако предаје пред новим таласом који стиже са сјевера.
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"Преподне је било сунчано и топло, са живом у термометру која се у већем дијелу Србије кретала између 24 и 28 степени. У Београду је прије наоблачења измјерено прогнозираних 29 степени. Тренутно присутно пролазно наоблачење донијело је сасвим слабу и краткотрајну кишу у западној Србији, Шумадији и јужним дијеловима пријестонице. Ипак, постепену промјену времена тек очекујемо током ноћи, када нам са сјевера стиже нови облачни систем", каже она.
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