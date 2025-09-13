Нестала Милкица Миленковић: Отишла на пијацу и није се вратила кући

Извор:
Милкици Миленковић (52) из Ћуприје изгубио се сваки траг у петак након што је отишла на пијацу и по резултате из лабораторије за своју мајку.
Како је за "Телеграф" потврдила њена рођака, Милкица Миленковић болује од депресије и анксиозности, а у тренутку нестанка на себи је имала розе мајицу и шарене панталоне од свиле.
Висока је око 170 центиметара и ситније грађе. Живи са мајком која је сада очајна и моли све људе добре воље за помоћ.
Породица моли суграђане који живе у центру Ћуприје да провјере снимке својих надзорних камера од петка и да се свако ко је видио Милкицу или има било какву информацију о њој јави полицији на број 192 или најближој полицијској станици.
