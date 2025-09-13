Logo

Нестала Милкица Миленковић: Отишла на пијацу и није се вратила кући

Извор:

Телеграф

13.09.2025

18:01

Коментари:

0
Милкица Миленковић, нестала жена
Фото: Фејсбук

Милкици Миленковић (52) из Ћуприје изгубио се сваки траг у петак након што је отишла на пијацу и по резултате из лабораторије за своју мајку.

Како је за "Телеграф" потврдила њена рођака, Милкица Миленковић болује од депресије и анксиозности, а у тренутку нестанка на себи је имала розе мајицу и шарене панталоне од свиле.

Ilustracija-vuk-životinja

Свијет

Мајка чију дјевојчицу је напао вук: "Све се десило за 20 секунди, зграбила сам је..."

Висока је око 170 центиметара и ситније грађе. Живи са мајком која је сада очајна и моли све људе добре воље за помоћ.

Породица моли суграђане који живе у центру Ћуприје да провјере снимке својих надзорних камера од петка и да се свако ко је видио Милкицу или има било какву информацију о њој јави полицији на број 192 или најближој полицијској станици.

Подијели:

Тагови:

Нестанак

потрага

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сандра Вергара, глумица и манекенка - сестра Софије Вергаре

Сцена

Заносна сестра Софије Вергаре се скинула и залудјела свијет

1 ч

0
Снажни, мистериозни и врте вас око малог прста, ови знакови то могу

Занимљивости

Снажни, мистериозни и врте вас око малог прста, ови знакови то могу

1 ч

0
Швајцарске банке одбиле сваки трећи захтјев за кредит

Економија

Швајцарске банке одбиле сваки трећи захтјев за кредит

1 ч

0
Изостанци забрињавајући! Родитељи све више избјегавају родитељске састанке

Друштво

Изостанци забрињавајући! Родитељи све више избјегавају родитељске састанке

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

Намјештен тендер за надзор у "Аутопутевима Републике Српске"?

19

30

Због вета Бошњака, Народна скупштина поново бира чланове комисије

19

30

"Могуће да ново политичко расуло захвата Уставни суд Бих"

19

22

Сања Маринковић шокирала изјавом: ''Тачно је да понижавам своје госте''

19

16

Вучић се придружио грађанима у шетњи против блокада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner