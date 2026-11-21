Аутор:АТВ редакција
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Андреј Давидовић, дјечак са аутизмом стар 17 година, нестао је данас у Земуну.
Андреј на себи има црну јакну, тамну тренерку, тегет ципеле, а иначе носи лијеву ципелу с ортопетском повисицом.
Има свјетло смеђу кратку косу и плаве очи.
Он је, према ријечима члана породице, посљедњи пут виђен данас на Бањици око 13 сати. Претпоставља се да је ушао у неки од аутобуса 15, 18 или 78 у правцу града. Нестанак је пријављен полицији.
Андреј је невербалан и вјероватно уплашен ситуацијом и било би добро да што пре буде пронађен.
Уколико сте примјетили Андреја и имате неке информације о његовом кретању јавите полицији на број 192.
(б92)
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