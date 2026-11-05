Нијемци открили детаље о терористи из Београда: Прешао на ислам, депортован из Њемачке

Аутор:АТВ редакција
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Дарио Николић (18) убијен је након покушаја убиства припадника Жандармерије испред зграде Амбасаде Израела у Београду.
Како пише водећи њемачки таблоид Билд, њемачки истражиоци су само три мјесеца раније спријечили напад који је тада још седамнаестогодишњи Николић планирао у Минхену, преноси Дојче веле.
Дарио Николић је од 2022. године живио код оца у Минхену, пише Билд. „Тамо је, по свему судећи, прешао на ислам и толико се радикализовао да су против њега покренули истрагу тужиоци Баварске централне службе за борбу против екстремизма и тероризма.“
Према писању Билда, Дарио Николић је конкретно планирао антисемитски терористички напад и у самој Њемачкој.
Србија
Ухапшени мајка и очух нападача на жандарма испред Амбасаде Израела
„Сумња се да је осумњичени извиђао Трг Светог Јакова у Минхену и покушао да набави оружје како би извео напад на тамошњи Јеврејски музеј“, рекао је за тај лист виши јавни тужилац Себастијан Мурер.
Сумња се да је Дарио Николић објављивао симболе терористичке организације Исламске државе и прибавио упутство за извођење напада.
Након што је ухапшен 22. јуна, мјесец дана касније, 24. јула, протјеран је у Србију, „његову матичну земљу“, код мајке која живи у Белој Реци код Шапца.
Непосредно послије напада, одлазећи министар унутрашњих послова Ивица Дачић саопштио је да су службе пратиле нападача и да је „познато да је био присталица Исламске државе“.
Истрагу води Тужилаштво за организовани криминал, које је потврдило да су саслушани мајка и очух погинулог нападача, али да им није одређен притвор. Случај се води као акт тероризма.
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Српски медији који су посјетили село Бела Река, гдје је породица живјела, преносе да је Николић рођен у православној породици и крштен, те да породица наводно није знала да је прешао на ислам нити да се радикализовао.
Билд реконструише да је „у његовом родном селу“ у Дарију Николићу „и даље тињала антисемитска мржња“. У раним послијеподневним часовима 27. октобра престао је да се јавља кући, након чега је породица пријавила његов нестанак.
Полицајац који га је усмртио претходно је задобио посјекотину на образу.
„Након увиђаја утврђено је да је употреба службеног ватреног оружја била оправдана у самоодбрани“, навело је раније у саопштењу Више јавно тужилаштво у Београду.
„Могуће је“, пише Билд, „да је осамнаестогодишњак тим нападом хтио да доврши оно што је прије двије године започео Милош Жујовић (25), који је такође прешао на ислам.“
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Жујовић је након преласка на ислам узео име Салахудин, а у јуну 2024. године самострелом је тешко ранио жандарма испред Амбасаде Израела у Београду. И он је страдао од полицијских метака.
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