Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац М. Т. (50) погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у суботу рано ујутру, око 3.50 часова, на магистралном путу између Панчева и Вршца, када га је покосио аутомобил док је стајао на коловозу поред свог заустављеног возила.
Како се наводи у саопштењу Основног јавног тужилаштва у Панчеву, дежурни тужилац изашао је на лице мјеста и обавио увиђај на дионици Панчево – Вршац (7 км + 600 м), гдје су утврђени детаљи ове трагедије.
„Увиђајем је утврђено да се Н. Ш. (1997), управљајући путничким возилом панчевачких регистарских ознака, кретао наведеним магистралним путем из правца Банатског Новог Села ка Панчеву. Доласком до 7 км + 600 м наведеног пута започео је радњу обилажења путничког возила које је било заустављено у десној саобраћајној траци, гледано у смјеру његовог кретања, предњим дијелом окренуто ка Панчеву, за које је за сада утврђено да није било обиљежено нити освијетљено.
Том приликом је предњим дијелом свог возила ударио у лице М. Т. које се налазило на коловозу, поред заустављеног возила. Након контакта са наведеним лицем, Н. Ш. је наставио кретање возилом и предњим десним дијелом свог возила ударио у предњу лијеву бочну страну заустављеног возила, у предјелу предњих лијевих врата, која су у тренутку саобраћајне незгоде била отворена од стране возача М. Т. како би изашао из возила“, наводи се у саопштењу тужилаштва.
Недуго након првог удара, на истом мјесту догодила се још једна незгода, а други учесник побјегао је са лица мјеста.
„Након наведене саобраћајне незгоде, НН возач који се кретао наведеним магистралним путем из правца Банатског Новог Села ка Панчеву, предњим дијелом возила ударио је у задњи десни дио путничког возила које је било заустављено на коловозу, неосвијетљено и необиљежено, а потом возилом отишао са лица мјеста“, додаје се у саопштењу.
Возач Н. Ш. је алкотестиран на лицу мјеста и утврђено је да није био под дејством алкохола, док је М. Т. усљед задобијених повреда преминуо на лицу мјеста.
Дежурни јавни тужилац је, након извршеног увиђаја, предузео све неопходне радње из своје надлежности ради утврђивања свих околности под којима је дошло до саобраћајне незгоде, те издао наредбе за обдукцију преминулог лица, саобраћајно-техничко вјештачење возила која су учествовала у саобраћајној незгоди, као и за узимање узорка крви од лица Н. Ш. Такође, наложено је подношење кривичне пријаве против Н. Ш. и НН лица, пише на крају саопштења.
(Телеграф.рс)
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