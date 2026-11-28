Аутор:АТВ редакција
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Влада Србије објавила је усклађене износе накнада за коришћење државних путева, који ће се примјењивати од 1. јануара 2027. године.
Нови износи разликују се у зависности од категорије возила и врсте пута, преноси Политика.
Како се додаје, за путничка возила прве категорије на државним путевима IA реда јединични износ накнаде износиће 5,6065 динара по километру.
Највиши јединични износ предвиђен је за четврту категорију возила, за коју ће накнада на ауто-путевима износити 33,639 динара по километру.
За возила категорије IA, којој припадају мотоцикли, накнада ће износити 2,8031 динар по километру.
На основу нових јединичних износа може се направити оквирна рачуница трошкова коришћења ауто-пута, у зависности од дужине путовања и категорије возила.
Према тој рачуници, за 100 километара пута прве категорије накнада ће износити 560,65 динара, а за четврту категорију 3.363,90 динара.
За 200 километара пута прве категорије износиће 1.121,30 динара, а за четврту 6.727,80 динара.
За 300 километара ауто-пута возачи прве категорије плаћаће 1.681,95 динара, а четврте категорије 10.091,70 динара.
За возила четврте категорије прописани су и износи накнада на другим државним путевима.
На државним путевима IМ реда накнада ће износити 30,2751 динар по километру, док ће на државним путевима IБ реда износити 26,9112 динара по километру.
Усклађени износи дио су редовног годишњег усклађивања накнада за коришћење јавних добара.
Ријеч је о математичком прорачуну на основу нових јединичних износа, а не о званичном цјеновнику путарина између појединачних наплатних станица, преносе београдски медији.
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