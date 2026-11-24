Аутор:АТВ редакција
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Четрнаестогодишња дјевојчица Божица Ајети отишла је јуче ујутру у школу и није се вратила кући, а вечерас је активиран и систем "Пронађи ме".
Она је, како сазнаје „Телеграф“, иначе била у хранитељској породици.
Божица је, како је саопштио МУП, у понедјељак, 23. новембра, отишла у непознатом правцу из Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Обреновцу. Њен нестанак пријављен је јуче.
Србија
Нестала дјевојчица Божица Ајети, активиран систем „Пронађи ме“
Божица Ајети је висока око 160 центиметара, мршавије тјелесне грађе, смеђих очију, дуге црне косе и свјетлије пути. У тренутку нестанка на себи је имала сиву јакну, црну дуксерицу, црне хеланке и патике бордо боје.
Припадници Министарства унутрашњих послова активирали су систем „Пронађи ме“.
Уколико имате било какве информације, одмах позовите полицију на 192 или на број 064/892-4059.
Информације су објављене на сајту http://pronadjime.mup.gov.rs/.
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