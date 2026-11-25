Аутор:АТВ редакција
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Испред полицијске управе Вождовац вечерас су се поново окупили чланови и симпатизери СНС, а након што је приведен уредник Информера Драган Ј. Вучићевић.
На скупу су поново виђени бивша државна секретарка Дијана Хркаловић, као и симпатизери СНС-а попут Вукше Драговића, јавља Н1.
На лицу мјеста виде се ватрогасна кола која покушавају да изађу из станице, али се окупљени не помијерају како би их пропустили.
Главном и одговорном уреднику Информера Драгану Ј. Вучићевићу данас је одређено задржавање од 48 сати због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело Изазивање панике и нереда у продуженом трајању.
Саслушање Вучићевића заказано је за сутра у 10 часова пред јавним тужиоцем Другог основног јавног тужилаштва у Београду.
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