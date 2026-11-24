Аутор:АТВ редакција
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Конститутивна сједница новог сазива Скупштине Србије наставља се данас, а на дневном реду је избор чланова радних тијела, као и избор сталног састава парламентарних делегација у међународним институцијама.
Уочи наставка сједнице, у парламенту су јуче одржане консултације са представницима посланичких група и самосталним посланицима о даљем току конститутивне сједнице.
Послије састанка којем су присуствовали предсједник Народне скупштине Александар Чупић, генерални секретар Мирјана Радаковић, шеф посланичке групе "Студентска листа" Јово Бакић и шеф посланичке групе "Александар Вучић - Србија побеђује" Александар Вучић, Вучић је рекао да опозиција неће водити ниједан одбор и да ће данас донијети одлуку о томе да ли ће та посланичка група учествовати у раду одбора у таквим условима.
Представници "Студентске листе" се након консултација нису обраћали медијима.
Самостални посланик Усаме Зукорлић изјавио је послије консултација да је предсједник Скупштине Александар Чупић информисао посланике националних мањина о начину конституисања скупштинских одбора и додао да још није постигнут договор.
Навео је да је рок за изјашњавање о приједлозима које су добили данас до почетка сједнице и додао да постоје различити погледи на то на који начин би народни посланици националних мањина требало да учествују у раду одбора.
Студентска листа преузела скупштинско руководство
Конститутивна сједница почела је у уторак, 17. новембра, када су потврђени мандати посланика.
Посланици су за предсједника Народне скупштине изабрали Александра Чупића, као и шест потпредсједника и генералног секретара.
За потпредсједнике Скупштине Србије изабрани су Јелена Петровић, Лидија Димитријевић, Марија Бјелобрк, Сара Валентик, Тибор Лазар и Адем Маврић, сви из посланичке групе "Студентска листа".
Међу потпредсједницима Скупштине нема чланова посланичке групе "Александар Вучић - Србија побеђује", као ни посланика из странака националних мањина.
Скупштина је именовала Мирјану Радаковић за генералног секретара парламента.
Избором чланова радних тијела и сталних парламентарних делегација у међународним институцијама биће завршен процес избора скупштинског руководства.
У новом сазиву Скупштине Србије посланичка група "Студентска листа" има 140 мандата, а посланичка група "Александар Вучић - Србија побеђује" има 103 мандата.
У парламент је ушло још седам посланика мањинских листа.
(Телеграф)
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