Аутор:АТВ редакција
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Драган Ј. Вучићевић, главни уредник „Информера“, ухапшен је данас, 25. новембра, у Београду по налогу Другог основног јавног тужилаштва.
Убрзо је и објављен снимак привођења.
Како наводе, снимак је забиљежен њиховом камером, мада се на њему тешко може видјети како је хапшење заиста изгледало јер је снимано из даљине.
„Драгана Ј. Вучићевића су на 50 метара од зграде наше телевизије пресрели највјероватније органи реда, будући да нису били у униформи, нити су имали било каква обиљежја на аутомобилу. Вучићевић је одведен у полицијску станицу Вождовац, а ухапшен је по налогу Другог основног јавног тужилаштва у Београду“, наводи „Информер“.
Додају да је, према њиховим сазнањима, Вучићевић ухапшен због наводног изазивања панике и нереда у продуженом трајању и ометања правде. Њему је одређено задржавање до 48 часова, а сутра ће бити изведен пред тужиоца, саопштило је Друго основно јавно тужилаштво.
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