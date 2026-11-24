Аутор:АТВ редакција
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На друштвеним мрежама објављен је снимак хапшења малољетника (17) осумњиченог да је јутрос пуцао у Првој техничкој школи у Крагујевцу.
Ријеч је о ученику те школе, а у нападу су двије особе повријеђене.
Припадници Полицијске управе Крагујевац брзо су реаговали и савладали малољетног нападача.
Према до сада потврђеним информацијама, у пуцњави су повријеђене двије помоћне раднице. Једну је ранио нападач, друга је повријеђена приликом пуцања стакла у школи.
Оне су, како је саопштено из Универзитетског клиничког центра Крагујевац, у 8.30 часова возилом Хитне помоћи довезене у Амбуланту реанимације Ургентног центра.
Према доступним информацијама, ниједно дијете није повријеђено.
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