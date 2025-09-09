Објављена прогноза: Ево када ће пасти снијег

09.09.2025
10:25
Коментари:0
Према прогнози Европског центра за средњорочну прогнозу времена за наредних шест мјесеци, у Србији ће бити топло до краја септембра, октобар ће бити веома топао, а крајем новембра се могу очекивати прве пахуље.
Метеоролог Иван Ристић рекао је гостујући на ТВ Прва да нас у сриједу очекују тропске температуре од 32 до 34 степена Целзијусове скале, али да освјежење стиже у четвртак.
У четвртак стиже пролазно наоблачење, очекују се и пљускови са грмљавином.
Када су температуре око 30 степени, онда се увијек може очекивати да се врео период заврши непогодама, рекао је Ристић.
"У петак се вријеме смирује, као и у суботу – биће мало свјежије, између 26 и 31 степен. Затим у недјељу поново наоблачење, али модели не дају толико кише као у четвртак. Послије тога до краја љета, до 22. септембра иде стабилизација времена са температурама од 26 до 31 степен", рекао је Ристић за ТВ Прва.
Европски центар за средњорочну прогнозу времена најављује октобар и новембар мало топлији од нормале, с тим што ћемо бити под утицајем антициклона и не би требало да има пуно кише, рекао је метеоролог осврнувши се на шестомесечну прогнозу тог центра.
У октобру се прогнозирају температуре између 17 и 22 степена, јутра ће бити све свјежија, додаје се у тој прогнози, наводи Ристић.
Почетком новембра очекују се температуре од 10 до 15 степени, а крајем новембра – тачније 26. новембра очекује се први снијег и прве пахуље, најавио је Ристић.
Децембар и јануар биће облачни и тмурни, магловити и повремено може бити снега, нагласио је метеоролог представљајући модел Европског центра за наредних шест мјесеци.
