Објављена прогноза: Ево када ће пасти снијег

09.09.2025

10:25

Према прогнози Европског центра за средњорочну прогнозу времена за наредних шест мјесеци, у Србији ће бити топло до краја септембра, октобар ће бити веома топао, а крајем новембра се могу очекивати прве пахуље.

Метеоролог Иван Ристић рекао је гостујући на ТВ Прва да нас у сриједу очекују тропске температуре од 32 до 34 степена Целзијусове скале, али да освјежење стиже у четвртак.

У четвртак стиже пролазно наоблачење, очекују се и пљускови са грмљавином.

Када су температуре око 30 степени, онда се увијек може очекивати да се врео период заврши непогодама, рекао је Ристић.

"У петак се вријеме смирује, као и у суботу – биће мало свјежије, између 26 и 31 степен. Затим у недјељу поново наоблачење, али модели не дају толико кише као у четвртак. Послије тога до краја љета, до 22. септембра иде стабилизација времена са температурама од 26 до 31 степен", рекао је Ристић за ТВ Прва.

Октобар топао и без много кише

Европски центар за средњорочну прогнозу времена најављује октобар и новембар мало топлији од нормале, с тим што ћемо бити под утицајем антициклона и не би требало да има пуно кише, рекао је метеоролог осврнувши се на шестомесечну прогнозу тог центра.

У октобру се прогнозирају температуре између 17 и 22 степена, јутра ће бити све свјежија, додаје се у тој прогнози, наводи Ристић.

Крајем новембра први снијег

Почетком новембра очекују се температуре од 10 до 15 степени, а крајем новембра – тачније 26. новембра очекује се први снијег и прве пахуље, најавио је Ристић.

Очекује се снијег у децембру и јануару

Децембар и јануар биће облачни и тмурни, магловити и повремено може бити снега, нагласио је метеоролог представљајући модел Европског центра за наредних шест мјесеци.

Временска прогноза

Снијег

padavine

Сунце

