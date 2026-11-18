Аутор:АТВ редакција
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Двојица непознатих мушкараца у самом центру Београда успјела су да усред бијела дана изнесу метални сеф са око 100.000 евра и скупоцјеним сатовима користећи трик на који нико од пролазника није посумњао.
Према најновијим сазнањима из истраге, двојица мушкараца од којих је један био старији, а други млађи примјећена су у дворишту зграде у центру престонице. Очевидац их је видио како из куће износе гломазни метални сеф, али оно што цијелу акцију чини готово филмском јесте начин на који су га транспортовали.
Како би се потпуно уклопили у околину и избјегли знатижељне погледе усред дана, пљачкаши су били обучени у радничка одјела. Тежак метални сеф су потом натоварили на обична грађевинска колица и мирно га извезли из дворишта зграде, глумећи раднике који износе шут или опрему.
„Свједок је полицији детаљно описао обојицу, наводећи да је један мушкарац био старији, а други млађи, као и да су обојица на себи имала радну одјећу“, открио је извор близак овом случају.
Подсјетимо, тешка крађа је полицији пријављена око 15 часова, када је седамдесетшестогодишњи власник куће схватио да му недостаје сеф у којем је, према сопственој пријави, чувао око 100.000 евра и неколико ручних сатова.
Полицијски службеници су током увиђаја утврдили да су дворишна врата обијена, док се сумња да су се маскирани „мајстори“ у саму кућу претходно увукли тако што су физичком снагом развалили дрвени прозор у приземљу. Инспектори београдске полиције интензивно раде на утврђивању идентитета двојице мушкараца на основу описа очевица и снимака надзорних камера, преноси Телеграф.рс.
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