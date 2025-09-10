Одборници одлучили: Драгослав Павловић остаје градоначелник Ниша

10.09.2025
Тајним гласањем одборници Скупштине Града Ниша одлучили су ноћас да Драгослав Павловић остаје на мјесту градоначелника Ниша.
Сједница је почела јуче у 9.00 сати ујутру, а тачка о смјени Павловића увршћена је у дневни ред на захтјев 24 опозициона одборника.
Од 55 присутних одборника, против разрјешења гласала су 32 одборника, за смјену су гласала 22 одборника, док је један листић био неважећи, а неупотребљених је било шест листића, пренијела је ТВ Зона плус.
Као један од разлога они су навели то што је средином августа градоначелник учеснике протеста испред просторија СНС назвао усташама, иако се Павловић у међувремену извинио.
Градоначелник је на сједници поднио и извјештај о свом раду и раду градске власти у претходних годину дана.
Између осталог истакао је да Нишлије сада имају бесплатни јавни превоз и да су родитељи свих основаца добили по 20.000 динара помоћи за књиге и опремање дјетета на почетку школске године.
Рекао је и да је број незапослених у Нишу на историјском минимуму у посљедњих 20-30 година и да се реализују велике инвестиције међу којима је изградња породилишта и фабрике за пречишћавање отпадних вода.
На дневном реду биле су 44 тачке, а сједница је завршена ноћас, око 2.30 сата.
Скупштину Ниша чини 61 одборник, од чега 31 одборник владајуће коалиције, пише Спутњик.
