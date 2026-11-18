Аутор:АТВ редакција
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Виши суд у Новом Саду одредио је притвор до 30 дана садашњем декану Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду Патрику Дриду и бившем декану тог факултета Н. М., осумњиченима да су оштетили буџет Аутономне покрајине Војводине за скоро 20 милиона динара.
Притвор им је одређен да не би утицали на свједоке и да не би поновили кривично дјело, речено је данас за Танјуг у том суду.
Сумња се да су П. Д., као садашњи, а Н. М., као бивши декан Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду, искористили своја службена овлашћења и невршењем своје службене дужности прибавили факултету противправну имовинску корист од 19.522.500 динара и тиме причинили штету буџету Аутономне покрајине Војводине.
То су учинили, како се сумња, тако што су изнајмљивали простор који припада Покрајини, а новац нису уплатили у буџет Покрајине, већ су га потрошили на исплате новца запосленима по различитим основима, док су уговоре водили као „организација спортских активности“ како би се прикрило да је ријеч о закупима.
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