Аутор:АТВ редакција
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Бранилац власника и главног уредника "Информера" Драгана Ј. Вучићевића Драгослав Љубичановић најавио је испред Окружног затвора у Београду, гдје је у току протестни скуп, да ће уложити жалбу на одлуку Другог основног суда у Београду којом је Вучићевићу одређен притвор до 30 дана.
Љубичановић је рекао да дјело које је Вучићевићу стављено на терет мора да има посљедицу, а да она не постоји, односно да није наведена ни описана ни предложена од стране оних који су га пријавили и закључио да "оно што је овдје најбитније није правна ствар".
"Зато ово све делује као политички предмет којим неко покушава да плати свој прелазак на неку другу страну. Зато ћемо се борити и говорити докле год нас служи глас", поручио је Љубичановић и рекао да ће данас покушати да посјети Вучићевића у притвору.
Испред Окружног затвора у Београду у току је протест грађана, чланова породице и запослених на "Информеру", као и политичара који су се окупили из протеста због одређивања притвора Вучићевићу.
Србија
Одређен притвор Драгану Ј. Вучићевићу
Вучићевић је приведен у сриједу код зграде ТВ "Информер", а на терет му је стављено извршење кривичног дјела изазивање панике и нереда у продуженом трајању, као и ометање правде.
Током саслушања јуче у тужилаштву Вучићевић је негирао кривицу, а судија му је одредио притвор до 30 дана.
Скупови подршке Вучићевићу одржани су јуче и прекјуче испред Палате правде, а у среду испред Полицијске станице Вождовац, у којој је Вучићевић држан након хапшења.
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