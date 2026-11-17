Аутор:АТВ редакција
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Бивша секретарка Медицинског факултета у Београду Марија Радовановић, која је јогуртом полила косу посланице СНС Лидије Вукићевић испред Народне скупштине Србије, огласила се након инцидента и покушала да образложи свој поступак.
„Нисам то радила ради перформанса, него сам просто у моменту реаговала на све што се дешавало до сада“, рекла је Радовановићева за „Данас“.
Инцидент се догодио јутрос, приликом доласка посланика на конститутивну сједницу парламента.
Радовановићева је навела да је ријеч о њеној, како је рекла, афективној реакцији на раније догађаје.
- То је била моја афективна реакција на све што је ова организована криминална група радила у претходном периоду, на сва помиловања убица и најгорег мафијашког миљеа који су они окупили око себе, на неодговорност за страдале под надстрешницом, на незапамћену крађу овог народа и на све што су урадили. Ја сам била предсједник бирачког одбора на изборима. Била сам нападнута од стране њиховог припадника, тако да је и полиција тада морала да интервенише.
Спречила сам тог дана гомилу куповине гласова и ово јесте моја реакција на све то што се дешавало - рекла је Радовановићева.
Истакла је да њен поступак није био унапријед планиран.
- Ма какви, не. Понијела сам доручак да имам. Не знам да ли сте обратили пажњу на то на какав начин она улази, са каквом охолошћу пролази кроз народ који је дошао, кроз народ који се борио јако тешко. Сви смо се борили, а она сада пролази са таквом једном охолошћу. Она је у том моменту просто представник свега што они јесу - одговорила је Радовановићева на питање зашто је за мету изабрала управо Лидију Вукићевић.
Радовановићева је рекла да разумије негативне реакције грађана који подржавају Студентску листу.
- Ово није нешто што ја уобичајено радим. Ово је заиста било афективно понашање, али разумијем да се некоме то не допада. Свако има право да му се свиђа или да му се не свиђа - рекла је Радовановићева.
Навела је и да разумије одлуку адвоката „Пиштаљке“ да јој откажу пуномоћ, будући да су је заступали у спору због извршеног узбуњивања.
- „Пиштаљка“ просто сматра да њихов клијент не треба да буде у јавности препознат на овај начин - рекла је Радовановићева.
Србија
Вучић о нападу на посланике СНС-а: Мора да се зна ко је ово организовао
Поводом инцидента огласио се и посланик СНС у Скупштини Србије Александар Вучић, који је рекао да, уколико се посланик не осјећа безбједно, грађани могу да виде о каквој је демократији ријеч.
Навео је да за 14 година власти СНС нико никада није доживио нешто слично, уз поруку да ће се „слобода вратити“.
(Курир)
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