Аутор:АТВ редакција
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Јово Бакић и Илија Срдановић, посланици Студентске листе, прокоментарисали су на конференцији за медије хапшење Драгана Ј. Вучићевића, главног и одговорног уредника "Информера".
Бакић је рекао да Студентска листа то доживљава као "благу вијест".
"И заиста, овога јутра, када смо сазнали, нисмо знали то раније, рекох: 'О, види га, човјек са десетак рђавих надимака, коначно има један лијеп, благовјесник'. Према томе, само је ово почетак. Читава телевизија и њен власник заслужују да одговарају по више основа, али оставићу да то раде истражни органи. Али ево, блага вијест од јутрос", поручио је Бакић.
Претходно је свој коментар дао Срдановић.
"Поступање према свакоме учиниоцу кривичног дјела биће у складу са Уставом и законом. Уколико је особа прекршила неки од закона Републике Србије, а поготово Устав Републике Србије, са таквом особом, која год она то била, биће поступано у складу са Уставом и законом", навео је Срдановић.
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